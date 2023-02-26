Варвара Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

10.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1837

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1838

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1839

Сын: Николай Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Николай ст

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

Рождение ребёнка
25.06.1842

Сын: Давид Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1844

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1846

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1847

Дочь: Васса Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.07.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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