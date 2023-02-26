Варвара Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти10.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1837
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1838
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1839
Сын: Николай Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Николай ст
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
25.06.1842
Сын: Давид Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1844
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1846
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1847
Дочь: Васса Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.07.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры