Василий Филиппов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1882
Отец: Филипп Алексеев
Мать: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Марфа Симонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно