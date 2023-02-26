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Василий Филиппов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1882

Отец: Филипп Алексеев

Мать: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Марфа Симонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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