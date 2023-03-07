Дария Владимирова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти30.01.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1845
Муж: Иван Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1853
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
11.01.1856
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
09.12.1859
Сын: Даниил Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Смерть
30.01.1876