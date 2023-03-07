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Дария Владимирова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

30.01.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.09.1845

Муж: Иван Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1853

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1856

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1859

Сын: Даниил Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.01.1876
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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