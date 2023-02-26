Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Василий Прохоров
Мать: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
26.07.1886
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Рождение ребёнка
10.03.1890
Сын: Ефимий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Сергей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Рождение ребёнка
01.12.1894
Дочь: Варвара Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Рождение ребёнка
08.02.1898
Сын: Фёдор Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Рождение ребёнка
02.07.1902
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косьма Трофимов
Смерть
Неизвестно