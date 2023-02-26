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Марфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Василий Прохоров

Мать: Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
26.07.1886

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Ефимий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Сергей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1894

Дочь: Варвара Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1898

Сын: Фёдор Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1902

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косьма Трофимов

Смерть
Неизвестно
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