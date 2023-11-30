Агрипина (Прокофьева)
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Василий Прохоров
Мать: Мария Дмитриева
Бракосочетание
30.10.1905
Муж: Анисим Прокопиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Сергей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Прокопиев
Рождение ребёнка
21.01.1908
Сын: Георгий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Прокопиев
Рождение ребёнка
11.04.1910
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Прокопиев
Рождение ребёнка
18.08.1912
Дочь: Наталия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Прокопиев
Рождение ребёнка
10.10.1915
Дочь: Пелагея Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Прокопиев
д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно