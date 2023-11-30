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Агрипина (Прокофьева)

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Василий Прохоров

Мать: Мария Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1905

Муж: Анисим Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Сергей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Прокопиев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1908

Сын: Георгий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Прокопиев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1910

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Прокопиев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1912

Дочь: Наталия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Прокопиев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1915

Дочь: Пелагея Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Прокопиев

д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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