Юрченкова (Копылова) Пелагея Никифорова
Место рождения
Дата рождения01.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893
Отец: Копылов Никифор Григорьев
Мать: Копылова Анисия Петрова
Бракосочетание
04.05.1914
Муж: Юрченков Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: (Юрченкова) Александра Петрова
Отец ребёнка: Юрченков Пётр Иванов
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно