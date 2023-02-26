Юрченкова (Копылова) Пелагея Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченкова (Копылова) Пелагея Никифорова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893

Отец: Копылов Никифор Григорьев

Мать: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.05.1914

Муж: Юрченков Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: (Юрченкова) Александра Петрова

Отец ребёнка: Юрченков Пётр Иванов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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