Юрченков Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения05.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884
Бракосочетание
27.01.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1904
Дочь: Агафия Петрова
Мать ребёнка: Юрченкова Анастасия Семёнова
Бракосочетание
04.05.1914
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Юрченкова Пелагея Никифорова
Смерть
Неизвестно