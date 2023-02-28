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Юрченков Пётр Иванов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884

Отец: Юрченков Иван Иванов

Мать: Юрченкова Макрина (Макрида) Емельянова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Юрченкова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1904

Дочь: Агафия Петрова

Мать ребёнка: Юрченкова Анастасия Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.05.1914

Жена: Юрченкова Пелагея Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Юрченкова Пелагея Никифорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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