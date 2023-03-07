Копылова Анисия Петрова
Место рождения
Дата рождения24.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1854
Отец: Пётр Гаврилов
Мать: Мария Афанасиева
Бракосочетание
30.07.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1874
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
23.08.1880
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
05.08.1883
Сын: Копылов Емельян Никифоров
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
29.11.1886
Сын: Копылов Климент Никифоров
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Амвросий Никифоров
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
01.05.1893
Дочь: Юрченкова Пелагея Никифорова
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Смерть
Неизвестно