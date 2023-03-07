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Копылова Анисия Петрова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1854

Отец: Пётр Гаврилов

Мать: Мария Афанасиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1873

Муж: Копылов Никифор Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1874

Сын: Копылов Филипп Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1880

Сын: Копылов Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Копылов Емельян Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1886

Сын: Копылов Климент Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Амвросий Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1893

Дочь: Юрченкова Пелагея Никифорова

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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