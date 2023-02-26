Мария Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
23.08.1847
Дочь: Наталия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
23.06.1849
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
09.03.1852
Сын: Сафроний Петров
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
24.12.1854
Дочь: Копылова Анисия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Семён Петров
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
17.07.1857
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
27.07.1860
Сын: Прохор Петров
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Гаврилов
Смерть
Неизвестно