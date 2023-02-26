Мария Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Слесарев Филимон Петров

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1847

Дочь: Наталия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1849

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1852

Сын: Сафроний Петров

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1854

Дочь: Копылова Анисия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Семён Петров

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1857

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1860

Сын: Прохор Петров

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Гаврилов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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