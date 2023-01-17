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Иван Петров

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Пётр Гаврилов

Мать: Мария Афанасиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1885

Жена: Евдокия Варфоломеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1887

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1890

Сын: Евфимий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1892

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1894

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1898

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Елена Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Рождение ребёнка
08.07.1902

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1904

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1906

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1908

Дочь: Устина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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