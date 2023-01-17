Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Пётр Гаврилов
Мать: Мария Афанасиева
Бракосочетание
03.11.1885
Жена: Евдокия Варфоломеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1887
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
13.10.1890
Сын: Евфимий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
19.10.1892
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
06.06.1894
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
26.04.1897
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
04.06.1898
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
04.08.1899
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Елена Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
08.07.1902
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
14.07.1904
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
16.04.1906
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
26.09.1908
Дочь: Устина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Варфоломеева
Смерть
Неизвестно