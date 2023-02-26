Евдокия Варфоломеева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смерти29.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
03.11.1885
Муж: Иван Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1887
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
13.10.1890
Сын: Евфимий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
19.10.1892
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
06.06.1894
Сын: Федот Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
26.04.1897
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
04.06.1898
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
04.08.1899
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
08.07.1902
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
14.07.1904
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
16.04.1906
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
26.09.1908
Дочь: Устина Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
29.09.1908
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно