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Евдокия Варфоломеева

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

29.09.1908

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
03.11.1885

Муж: Иван Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1887

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1890

Сын: Евфимий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1892

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1894

Сын: Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1898

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
08.07.1902

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1904

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1906

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1908

Дочь: Устина Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.09.1908
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно

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