Агрипина Петрова
Место рождения
Дата рождения23.06.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1849
Отец: Пётр Гаврилов
Мать: Мария Афанасиева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лазарева Домника Федосова
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
31.07.1873
Дочь: Евдокия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
28.09.1874
Сын: Григорий Федосиев
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
05.03.1877
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
24.12.1879
Дочь: Анастасия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
24.12.1879
Сын: Стефан ст.
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
16.08.1881
Сын: Андрей Федосиев
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Параскева Федосиева
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
25.07.1884
Дочь: Анна Федосиева
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Прохор Федосиев
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
25.12.1886
Сын: Стефан Федосов
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Рождение ребёнка
02.04.1892
Сын: Иосиф Федосов
Отец ребёнка: Федосий Силуянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосий Силуянов
Смерть
Неизвестно