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Агрипина Петрова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.06.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1849

Отец: Пётр Гаврилов

Мать: Мария Афанасиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лазарева Домника Федосова

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1873

Дочь: Евдокия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1874

Сын: Григорий Федосиев

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1877

Сын: Шматов Василий (Федотов)

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1879

Дочь: Анастасия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1879

Сын: Стефан ст.

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1881

Сын: Андрей Федосиев

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Параскева Федосиева

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1884

Дочь: Анна Федосиева

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Прохор Федосиев

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1886

Сын: Стефан Федосов

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Иосиф Федосов

Отец ребёнка: Федосий Силуянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосий Силуянов

Смерть
Неизвестно
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