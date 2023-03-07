Амвросий Никифоров
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Копылов Никифор Григорьев
Мать: Копылова Анисия Петрова
Бракосочетание
26.05.1913
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Мария Амвросиева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
16.10.1915
Сын: Андрей Амвросиев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно