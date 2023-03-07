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Евдокия Иванова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895

Отец: Иван Матвеев

Мать: Марфа Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.05.1913

Муж: Амвросий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Мария Амвросиева

Отец ребёнка: Амвросий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1915

Сын: Андрей Амвросиев

Отец ребёнка: Амвросий Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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