Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения24.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895
Отец: Иван Матвеев
Мать: Марфа Сергеева
Бракосочетание
26.05.1913
Муж: Амвросий Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Мария Амвросиева
Отец ребёнка: Амвросий Никифоров
Рождение ребёнка
16.10.1915
Сын: Андрей Амвросиев
Отец ребёнка: Амвросий Никифоров
Смерть
Неизвестно