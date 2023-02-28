Копылов Пётр Никифоров
Место рождения
Дата рождения23.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1880
Отец: Копылов Никифор Григорьев
Мать: Копылова Анисия Петрова
Бракосочетание
26.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1904
Мать ребёнка: Копылова София Владимирова
Рождение ребёнка
02.10.1905
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Копылова София Владимирова
Рождение ребёнка
12.02.1907
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Копылова София Владимирова
Рождение ребёнка
12.11.1909
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Копылова София Владимирова
Смерть
Неизвестно