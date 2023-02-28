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Копылов Пётр Никифоров

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1880

Отец: Копылов Никифор Григорьев

Мать: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.05.1903

Жена: Копылова София Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1904

Сын: Копылов Алексей Петров

Мать ребёнка: Копылова София Владимирова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1905

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Копылова София Владимирова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1907

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Копылова София Владимирова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1909

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Копылова София Владимирова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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