Копылова (Дубровская) София Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Дубровская) София Владимирова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1885

Отец: Дубровский Владимир Демидов

Мать: Дубровская Христина Авксентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Копылов Пётр Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1904

Сын: Копылов Алексей Петров

Отец ребёнка: Копылов Пётр Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1905

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Копылов Пётр Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1907

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Копылов Пётр Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1909

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Копылов Пётр Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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