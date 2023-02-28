Копылова (Дубровская) София Владимирова
Место рождения
Дата рождения15.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1885
Бракосочетание
26.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1904
Отец ребёнка: Копылов Пётр Никифоров
Рождение ребёнка
02.10.1905
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Копылов Пётр Никифоров
Рождение ребёнка
12.02.1907
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Копылов Пётр Никифоров
Рождение ребёнка
12.11.1909
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Копылов Пётр Никифоров
Смерть
Неизвестно