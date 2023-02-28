Дубровская Христина Авксентиева
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
05.07.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1885
Дочь: Копылова София Владимирова
Отец ребёнка: Дубровский Владимир Демидов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно