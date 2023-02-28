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Дубровская Христина Авксентиева

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

Мать: Гликерия Андреева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.07.1881

Муж: Дубровский Владимир Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1885

Дочь: Копылова София Владимирова

Отец ребёнка: Дубровский Владимир Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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