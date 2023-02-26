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Гликерия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1853

Сын: Конашенков Николай Авксентиев

Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

д.Конашенки
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фёкла Евсеева

Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

Рождение ребёнка
19.01.1857

Сын: Иван (Евсеев)

Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Георгий Авксентиев

Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Дубровская Христина Авксентиева

Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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