Гликерия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1853
Сын: Конашенков Николай Авксентиев
Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров
д.Конашенки
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фёкла Евсеева
Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров
Рождение ребёнка
19.01.1857
Сын: Иван (Евсеев)
Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров
Рождение ребёнка
1859
Сын: Георгий Авксентиев
Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Дубровская Христина Авксентиева
Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Отец ребёнка: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров
Смерть
Неизвестно