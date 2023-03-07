Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.02.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1830

Отец: Никифор Данилов

Мать: Анна (Иванова)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1853

Сын: Конашенков Николай Авксентиев

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

д.Конашенки
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фёкла Евсеева

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Рождение ребёнка
19.01.1857

Сын: Иван (Евсеев)

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Георгий Авксентиев

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Дубровская Христина Авксентиева

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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