Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров
Место рождения
Дата рождения13.02.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1830
Отец: Никифор Данилов
Мать: Анна (Иванова)
Рождение ребёнка
05.12.1853
Сын: Конашенков Николай Авксентиев
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
д.Конашенки
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фёкла Евсеева
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
19.01.1857
Сын: Иван (Евсеев)
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Георгий Авксентиев
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Дубровская Христина Авксентиева
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Смерть
Неизвестно