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Конашенкова Александра (Евсевиева)

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

Мать: Гликерия Андреева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.10.1882

Муж: Конашенков Иван Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Конашенков (Коношенко) Никанор Иванович

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1885

Дочь: (Конашенкова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1886

Дочь: (Конашенкова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1888

Дочь: (Конашенкова) Матрона Иванова

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1890

Сын: Конашенков Илья Иванов

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: (Конашенкова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: (Конашенкова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1899

Дочь: (Конашенкова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: (Конашенков) Феодосия Иоаннова

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Конашенков Федот Иванов

Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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