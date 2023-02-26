Конашенкова Александра (Евсевиева)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
17.10.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1883
Сын: Конашенков (Коношенко) Никанор Иванович
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
30.07.1885
Дочь: (Конашенкова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
09.12.1886
Дочь: (Конашенкова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
07.11.1888
Дочь: (Конашенкова) Матрона Иванова
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
16.07.1890
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: (Конашенкова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: (Конашенкова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
03.03.1899
Дочь: (Конашенкова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: (Конашенков) Феодосия Иоаннова
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Рождение ребёнка
01.03.1903
Отец ребёнка: Конашенков Иван Филиппов
Смерть
Неизвестно