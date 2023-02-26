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Конашенков (Коношенко) Никанор Иванович

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.12.1883

Дата смерти

20.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1815
рядовой 88-й пехотный Петровский полк
Рождение
27.12.1883

Отец: Конашенков Иван Филиппов

Мать: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Конашенков Никифор Никанорович

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Конашенков Кузьма (Косьма) Никанорович

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.07.1915
Причина смерти: На войне оставлен на поле боя

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