Конашенков (Коношенко) Никанор Иванович
Место рождения
Дата рождения27.12.1883
Дата смерти20.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1815
рядовой 88-й пехотный Петровский полк
Рождение
27.12.1883
Рождение ребёнка
1906
Сын: Конашенков Никифор Никанорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Конашенков Кузьма (Косьма) Никанорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
20.07.1915
Причина смерти: На войне оставлен на поле боя