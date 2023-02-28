Конашенков Иван Филиппов
Место рождения
Дата рождения19.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1860
Бракосочетание
17.10.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1883
Сын: Конашенков (коношенко) Никанор Иванович
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
30.07.1885
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
09.12.1886
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
07.11.1888
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
16.07.1890
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
03.03.1899
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
01.03.1903
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Феодосия Иоаннова
Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)
Смерть
Неизвестно