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Конашенков Иван Филиппов

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1860

Отец: Конашенков Филипп (Сафронов)

Мать: Конашенкова Анна Иосифова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1882

Жена: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Конашенков (коношенко) Никанор Иванович

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1885

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1886

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1888

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1890

Сын: Конашенков Илья Иванов

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1899

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Конашенков Федот Иванов

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Феодосия Иоаннова

Мать ребёнка: Конашенкова Александра (Евсевиева)

Смерть
Неизвестно
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