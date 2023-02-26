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Конашенков Филипп (Сафронов)

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.10.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1825

Отец: Сафоний (Сафроний) Трофимов

Мать: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1847

Жена: Конашенкова Анна Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1848

Сын: Конашенков Никита Филиппов

Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1850

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1852

Дочь: Домника Филиппова

Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Конашенков Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова

Рождение ребёнка
27.02.1858

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1860

Сын: Конашенков Иван Филиппов

Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Максим Филиппов

Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Феодосия Филиппова

Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова

Смерть
Неизвестно
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