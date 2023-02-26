Конашенков Филипп (Сафронов)
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.10.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1825
Отец: Сафоний (Сафроний) Трофимов
Мать: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1847
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1848
Сын: Конашенков Никита Филиппов
Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
24.06.1850
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
28.12.1852
Дочь: Домника Филиппова
Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Конашенков Андрей Филиппов
Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
27.02.1858
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1860
Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Максим Филиппов
Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Феодосия Филиппова
Мать ребёнка: Конашенкова Анна Иосифова
Смерть
Неизвестно