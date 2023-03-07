Конашенков Никита Филиппов
Место рождения
Дата рождения19.05.1848
Дата смерти30.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1848
Бракосочетание
08.11.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875
Сын: Конашенков Александр Никитин
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
20.01.1878
Дочь: Ксения Никитина
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
?.12.1880
Сын: Конашенков Михаил Никитин
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Смерть
30.08.1882
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище