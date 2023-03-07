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Конашенков Никита Филиппов

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.05.1848

Дата смерти

30.08.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1848

Отец: Конашенков Филипп (Сафронов)

Мать: Конашенкова Анна Иосифова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Конашенкова Васса (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Конашенков Александр Никитин

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1878

Дочь: Ксения Никитина

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1880

Сын: Конашенков Михаил Никитин

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Смерть
30.08.1882
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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