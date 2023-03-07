Максим Филиппов
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
12.01.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1886
Сын: Нил Максимов
Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Военная служба
1886
рядовой
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Мелания Максимова
Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Рождение ребёнка
13.06.1891
Дочь: Акилина Максимова
Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Рождение ребёнка
21.02.1894
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Рождение ребёнка
27.09.1896
Сын: Роман Максимов
Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Рождение ребёнка
03.12.1898
Дочь: Варвара Максимова
Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Анисим Максимов
Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Рождение ребёнка
27.05.1904
Сын: Устин Максимов
Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Смерть
Неизвестно