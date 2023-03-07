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Максим Филиппов

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Конашенков Филипп (Сафронов)

Мать: Конашенкова Анна Иосифова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.01.1886

Жена: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1886

Сын: Нил Максимов

Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1886
рядовой
Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Мелания Максимова

Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1891

Дочь: Акилина Максимова

Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1894

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1896

Сын: Роман Максимов

Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1898

Дочь: Варвара Максимова

Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Анисим Максимов

Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1904

Сын: Устин Максимов

Мать ребёнка: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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