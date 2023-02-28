Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Григорий Ильин
Мать: Екатерина Дмитриева
Бракосочетание
12.01.1886
Муж: Максим Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1886
Сын: Нил Максимов
Отец ребёнка: Максим Филиппов
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Мелания Максимова
Отец ребёнка: Максим Филиппов
Рождение ребёнка
13.06.1891
Дочь: Акилина Максимова
Отец ребёнка: Максим Филиппов
Рождение ребёнка
21.02.1894
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Максим Филиппов
Рождение ребёнка
27.09.1896
Сын: Роман Максимов
Отец ребёнка: Максим Филиппов
Рождение ребёнка
03.12.1898
Дочь: Варвара Максимова
Отец ребёнка: Максим Филиппов
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Анисим Максимов
Отец ребёнка: Максим Филиппов
Рождение ребёнка
27.05.1904
Сын: Устин Максимов
Отец ребёнка: Максим Филиппов
Смерть
Неизвестно