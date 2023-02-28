Ефимия (по крёстному отцу Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Григорий Ильин

Мать: Екатерина Дмитриева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.01.1886

Муж: Максим Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1886

Сын: Нил Максимов

Отец ребёнка: Максим Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Мелания Максимова

Отец ребёнка: Максим Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1891

Дочь: Акилина Максимова

Отец ребёнка: Максим Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1894

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Максим Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1896

Сын: Роман Максимов

Отец ребёнка: Максим Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1898

Дочь: Варвара Максимова

Отец ребёнка: Максим Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Анисим Максимов

Отец ребёнка: Максим Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1904

Сын: Устин Максимов

Отец ребёнка: Максим Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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