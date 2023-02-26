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Конашенкова Васса (Иванова)

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

18.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Завадин Илья Семёнов

Мать: Завадина Анна Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Тарасов Прохор Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Конашенков Никита Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Конашенков Александр Никитин

Отец ребёнка: Конашенков Никита Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Тарасов Григорий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1878

Дочь: (Конашенкова) Ксения Никитина

Отец ребёнка: Конашенков Никита Филиппов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Тарасов Владимир Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Рождение ребёнка
?.12.1880

Сын: Конашенков Михаил Никитин

Отец ребёнка: Конашенков Никита Филиппов

Бракосочетание
13.05.1885

Муж: Тарас Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: (Тарасова) Ольга Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1890

Дочь: (Тарасова) Анна Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1892

Сын: Тарасов Павел Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.03.1892
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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