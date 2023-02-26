Конашенкова Васса (Иванова)
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти18.03.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Завадин Илья Семёнов
Мать: Завадина Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Бракосочетание
08.11.1871
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875
Сын: Конашенков Александр Никитин
Отец ребёнка: Конашенков Никита Филиппов
Рождение ребёнка
До 1877
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Рождение ребёнка
20.01.1878
Дочь: (Конашенкова) Ксения Никитина
Отец ребёнка: Конашенков Никита Филиппов
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Рождение ребёнка
?.12.1880
Сын: Конашенков Михаил Никитин
Отец ребёнка: Конашенков Никита Филиппов
Бракосочетание
13.05.1885
Муж: Тарас Дорофеев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: (Тарасова) Ольга Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Рождение ребёнка
18.07.1890
Дочь: (Тарасова) Анна Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Рождение ребёнка
09.03.1892
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Смерть
18.03.1892
Причина смерти: от натуральной