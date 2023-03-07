Тарас Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти07.05.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
24.01.1873
Дочь: Анна Тарасова
Мать ребёнка: Параскева Александрова
Рождение ребёнка
21.08.1874
Дочь: Наталия ст
Мать ребёнка: Параскева Александрова
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Наталия ср
Мать ребёнка: Параскева Александрова
Рождение ребёнка
До 1877
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
31.03.1881
Сын: Иосиф Тарасов
Мать ребёнка: Параскева Александрова
Рождение ребёнка
21.08.1882
Дочь: Наталия Тарасова
Мать ребёнка: Параскева Александрова
Бракосочетание
13.05.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: Ольга Тарасова
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
18.07.1890
Дочь: Анна Тарасова
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Рождение ребёнка
09.03.1892
Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Александрова
Смерть
07.05.1899
Причина смерти: от натуральной