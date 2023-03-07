Тарас Дорофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарас Дорофеев

Тарас Дорофеев

avatar

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

07.05.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Дорофей

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Тарасов Прохор Тарасов

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1873

Дочь: Анна Тарасова

Мать ребёнка: Параскева Александрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1874

Дочь: Наталия ст

Мать ребёнка: Параскева Александрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Наталия ср

Мать ребёнка: Параскева Александрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Тарасов Григорий Тарасов

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Тарасов Владимир Тарасов

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Рождение ребёнка
31.03.1881

Сын: Иосиф Тарасов

Мать ребёнка: Параскева Александрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1882

Дочь: Наталия Тарасова

Мать ребёнка: Параскева Александрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.05.1885

Жена: Конашенкова Васса (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: Ольга Тарасова

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1890

Дочь: Анна Тарасова

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1892

Сын: Тарасов Павел Тарасов

Мать ребёнка: Конашенкова Васса (Иванова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Александрова

Смерть
07.05.1899
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close