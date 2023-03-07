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Параскева Александрова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.10.1847

Дата смерти

09.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1847

Отец: Алёшин Александр Яковлев

Мать: Елена Данилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1873

Дочь: Анна Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1874

Дочь: Наталия ст

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Наталия ср

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1881

Сын: Иосиф Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1882

Дочь: Наталия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Дорофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Дорофеев

Смерть
09.07.1883
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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