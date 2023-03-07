Параскева Александрова
Место рождения
Дата рождения17.10.1847
Дата смерти09.07.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1847
Отец: Алёшин Александр Яковлев
Мать: Елена Данилова
Рождение ребёнка
24.01.1873
Дочь: Анна Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Рождение ребёнка
21.08.1874
Дочь: Наталия ст
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Наталия ср
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Рождение ребёнка
31.03.1881
Сын: Иосиф Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Рождение ребёнка
21.08.1882
Дочь: Наталия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Дорофеев
Смерть
09.07.1883