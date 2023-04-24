Завадина Анна Семёнова
Место рождения
Дата рождения28.01.1831
Дата смерти27.07.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1831
Отец: Семён Андреев
Мать: Гликерия Кодратова
Бракосочетание
29.05.1846
Муж: Завадин Илья Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.07.1848
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Рождение ребёнка
20.07.1848
Дочь: Марина Ильина
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Конашенкова Васса (Иванова)
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Рождение ребёнка
20.03.1854
Дочь: Коноводова Дария Ильина
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Рождение ребёнка
21.12.1856
Дочь: Анисия Ильина
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Рождение ребёнка
27.03.1859
Сын: Завадин Иван Ильин
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Завадов Роман Ильин
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Рождение ребёнка
14.11.1864
Сын: Завадов Матвей Ильин
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пётр Ильин
Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов
Смерть
27.07.1887