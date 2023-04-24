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Завадина Анна Семёнова

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.01.1831

Дата смерти

27.07.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1831

Отец: Семён Андреев

Мать: Гликерия Кодратова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.05.1846

Муж: Завадин Илья Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.07.1848

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1848

Дочь: Марина Ильина

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Конашенкова Васса (Иванова)

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1854

Дочь: Коноводова Дария Ильина

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1856

Дочь: Анисия Ильина

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1859

Сын: Завадин Иван Ильин

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Завадов Роман Ильин

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1864

Сын: Завадов Матвей Ильин

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Завадин Илья Семёнов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.07.1887
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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