Завадов Роман Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавадов Роман Ильин

Завадов Роман Ильин

avatar

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Завадин Илья Семёнов

Мать: Завадина Анна Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Евдокия (по крёстному отцу)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1882

Дочь: Анастасия Романова

Мать ребёнка: Евдокия (по крёстному отцу)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1883
Рождение ребёнка
27.07.1884

Сын: Евдоким Романов

Мать ребёнка: Евдокия (по крёстному отцу)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1890
рядовой солдат
Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Завадова Ефросиния (Демидова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1893

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Завадова Ефросиния (Демидова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1895

Дочь: Федора Романова

Мать ребёнка: Завадова Ефросиния (Демидова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Завадов Даниил Романович

Мать ребёнка: Завадова Ефросиния (Демидова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1904

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Завадова Ефросиния (Демидова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close