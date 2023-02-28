Завадов Роман Ильин
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Завадин Илья Семёнов
Мать: Завадина Анна Семёнова
Бракосочетание
08.11.1881
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1882
Дочь: Анастасия Романова
Мать ребёнка: Евдокия (по крёстному отцу)
Военная служба
1883
Рождение ребёнка
27.07.1884
Сын: Евдоким Романов
Мать ребёнка: Евдокия (по крёстному отцу)
Военная служба
1890
рядовой солдат
Бракосочетание
17.02.1891
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1893
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Завадова Ефросиния (Демидова)
Рождение ребёнка
03.03.1895
Дочь: Федора Романова
Мать ребёнка: Завадова Ефросиния (Демидова)
Рождение ребёнка
07.12.1897
Мать ребёнка: Завадова Ефросиния (Демидова)
Рождение ребёнка
27.05.1904
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Завадова Ефросиния (Демидова)
Смерть
Неизвестно