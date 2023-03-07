Евдокия (по крёстному отцу) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (по крёстному отцу)

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

07.11.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Завадов Роман Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1882

Дочь: Анастасия Романова

Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1884

Сын: Евдоким Романов

Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
07.11.1884
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лобановском Кладбище
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