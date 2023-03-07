Евдокия (по крёстному отцу)
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти07.11.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1881
Муж: Завадов Роман Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1882
Дочь: Анастасия Романова
Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин
Рождение ребёнка
27.07.1884
Сын: Евдоким Романов
Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин
Смерть
07.11.1884
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лобановском Кладбище