Завадова Ефросиния (Демидова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.02.1891
Муж: Завадов Роман Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1893
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин
Рождение ребёнка
03.03.1895
Дочь: Федора Романова
Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин
Рождение ребёнка
07.12.1897
Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин
Рождение ребёнка
27.05.1904
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно