Завадова Ефросиния (Демидова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадова Ефросиния (Демидова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Завадов Роман Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1893

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1895

Дочь: Федора Романова

Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Завадов Даниил Романович

Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1904

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Завадов Роман Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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