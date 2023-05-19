Семён Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
23.02.1819
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
27.06.1820
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
24.03.1822
Сын: Захарий Семёнов
Мать ребёнка: Гликерия Кодратова
Рождение ребёнка
29.07.1823
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
16.01.1825
Дочь: Ксения Семёнова
Мать ребёнка: Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
08.02.1825
Дочь: Агафия Семёнова
Мать ребёнка: Гликерия Кодратова
Рождение ребёнка
28.01.1831
Дочь: Завадина Анна Семёнова
Мать ребёнка: Гликерия Кодратова
Рождение ребёнка
10.07.1837
Дочь: Ольга Семёнова
Мать ребёнка: Гликерия Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Яковлева
Смерть
Неизвестно