Семён Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Андреев

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Андрей

Мать: ?

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Рождение ребёнка
23.02.1819

Сын: Карп (Поликарп) Семёнов

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1820

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1822

Сын: Захарий Семёнов

Мать ребёнка: Гликерия Кодратова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1823

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1825

Дочь: Ксения Семёнова

Мать ребёнка: Пелагия Андреева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1825

Дочь: Агафия Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Кодратова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1831

Дочь: Завадина Анна Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Кодратова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1837

Дочь: Ольга Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Кодратова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Кодратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Яковлева

Смерть
Неизвестно
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