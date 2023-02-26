Коноводова (Завадина) Дария Ильина
Место рождения
Дата рождения20.03.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1854
Отец: Завадин Илья Семёнов
Мать: Завадина Анна Семёнова
Бракосочетание
14.04.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1876
Дочь: (Коноводова) Татьяна ст
Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов
Рождение ребёнка
11.01.1881
Дочь: (Коноводова) Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов
Рождение ребёнка
05.09.1883
Дочь: (Коноводова) Анна ст.
Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов
Рождение ребёнка
07.09.1885
Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов
Рождение ребёнка
07.12.1886
Дочь: (Коноводова) Анна мл.
Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов
Рождение ребёнка
08.03.1890
Дочь: (Коноводова) Дария Фёдорова
Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов
Рождение ребёнка
03.09.1893
Сын: Коноводов Захарий Фёдоров
Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов
Смерть
Неизвестно