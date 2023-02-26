Коноводова (Завадина) Дария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноводова (Завадина) Дария Ильина

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.03.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1854

Отец: Завадин Илья Семёнов

Мать: Завадина Анна Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.04.1874

Муж: Коноводов Фёдор Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1876

Дочь: (Коноводова) Татьяна ст

Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1881

Дочь: (Коноводова) Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1883

Дочь: (Коноводова) Анна ст.

Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1885

Сын: Коноводов Иосиф Фёдоров

Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1886

Дочь: (Коноводова) Анна мл.

Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: (Коноводова) Дария Фёдорова

Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1893

Сын: Коноводов Захарий Фёдоров

Отец ребёнка: Коноводов Фёдор Титов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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