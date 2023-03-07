Коноводов Фёдор Титов
Место рождения
Дата рождения01.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1856
Бракосочетание
14.04.1874
Жена: Коноводова Дария Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1876
Дочь: Татьяна ст
Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина
Рождение ребёнка
11.01.1881
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина
Рождение ребёнка
05.09.1883
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина
Рождение ребёнка
07.09.1885
Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина
Рождение ребёнка
07.12.1886
Дочь: Анна мл.
Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина
Рождение ребёнка
08.03.1890
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина
Рождение ребёнка
03.09.1893
Сын: Коноводов Захарий Фёдоров
Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина
Смерть
Неизвестно