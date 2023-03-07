Коноводов Фёдор Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноводов Фёдор Титов

Коноводов Фёдор Титов

avatar

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1856

Отец: Коноводов Тит Сафронов

Мать: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.04.1874

Жена: Коноводова Дария Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1876

Дочь: Татьяна ст

Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1881

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1883

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1885

Сын: Коноводов Иосиф Фёдоров

Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1886

Дочь: Анна мл.

Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1893

Сын: Коноводов Захарий Фёдоров

Мать ребёнка: Коноводова Дария Ильина

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close