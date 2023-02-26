Анна (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти06.03.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Конашенков Семён Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марина (Мария) Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ксения ст
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
13.02.1830
Сын: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
14.01.1833
Дочь: Ксения мл
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
09.08.1837
Сын: Конашенков Никита Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
03.12.1838
Сын: Конашенков Савва Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Смерть
06.03.1840