Анна (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

06.03.1840

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Конашенков Семён Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марина (Мария) Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ксения ст

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1830

Сын: Конашенков Евсевий (Авксентий) Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1833

Дочь: Ксения мл

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1837

Сын: Конашенков Никита Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1838

Сын: Конашенков Савва Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
06.03.1840
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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