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(Конашенкова) Ксения мл

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.01.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1833

Отец: Никифор Данилов

Мать: Анна (Иванова)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Антонов

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Антонов

Смерть
Неизвестно
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