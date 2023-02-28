(Конашенкова) Ксения мл
Место рождения
Дата рождения14.01.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1833
Отец: Никифор Данилов
Мать: Анна (Иванова)
Бракосочетание
05.11.1850
Муж: Григорий Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Рождение ребёнка
15.07.1861
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Антонов
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Филипп Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Антонов
Смерть
Неизвестно