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Павел Григорьев

Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1861

Отец: Григорий Антонов

Мать: Ксения мл

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1880

Жена: Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Наталия Павлова

Мать ребёнка: Анна Николаева

Военная служба
1887
рядовой
Рождение ребёнка
13.04.1891

Сын: Симеон Павлов

Мать ребёнка: Анна Николаева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дария Павлова

Мать ребёнка: Анна Николаева

Смерть
Неизвестно
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