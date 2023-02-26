Павел Григорьев
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1861
Отец: Григорий Антонов
Мать: Ксения мл
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1880
Жена: Анна Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Наталия Павлова
Мать ребёнка: Анна Николаева
Военная служба
1887
рядовой
Рождение ребёнка
13.04.1891
Сын: Симеон Павлов
Мать ребёнка: Анна Николаева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дария Павлова
Мать ребёнка: Анна Николаева
Смерть
Неизвестно