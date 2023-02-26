Анна Николаева
Место рожденияд.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1880
Муж: Павел Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Наталия Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
13.04.1891
Сын: Симеон Павлов
Отец ребёнка: Павел Григорьев
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дария Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Смерть
Неизвестно