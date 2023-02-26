Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Николаева

Анна Николаева

Место рождения

д.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сохоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1880

Муж: Павел Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Наталия Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Рождение ребёнка
13.04.1891

Сын: Симеон Павлов

Отец ребёнка: Павел Григорьев

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дария Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Смерть
Неизвестно