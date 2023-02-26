Григорий Антонов
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Антон
Мать: Ирина Антонова
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1850
Жена: Ксения мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Ксения мл
Рождение ребёнка
15.07.1861
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Ксения мл
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Филипп Григорьев
Мать ребёнка: Ксения мл
Рождение ребёнка
1872
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Ксения мл
Смерть
Неизвестно