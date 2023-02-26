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Григорий Антонов

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Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Антон

Мать: Ирина Антонова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1850

Жена: Ксения мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Ксения мл

Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Ксения мл

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Ксения мл

Рождение ребёнка
1872

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Ксения мл

Смерть
Неизвестно
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