Антон
Место рожденияд.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти11.12.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Юрий (Георгий)
д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Григорий Антонов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1836
Сын: Дометий Антонов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1837
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.