Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон

Место рождения

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

11.12.1837

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Юрий (Георгий)

Мать: не указана

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Григорий Антонов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1836

Сын: Дометий Антонов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1837
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
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