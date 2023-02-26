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Дометий Антонов

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Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1836

Отец: Антон

Мать: Ирина Антонова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1859

Жена: Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1863

Сын: Георгий (Дмитриев)

Мать ребёнка: Васса Сергеева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марфа Дометиева

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Дометиева

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Дометиева

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
1879

Сын: Прокопий Дометиев

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
1881

Сын: Георгий мл

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Варвара Дометиева

Мать ребёнка: Васса Сергеева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Параскева Дометиева

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Григорий Дометиев

Мать ребёнка: Васса Сергеева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Андрей Дометиев

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Смерть
Неизвестно
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