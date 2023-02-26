Дометий Антонов
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1836
Отец: Антон
Мать: Ирина Антонова
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1859
Жена: Дария Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1863
Сын: Георгий (Дмитриев)
Мать ребёнка: Васса Сергеева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марфа Дометиева
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Дометиева
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Дометиева
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1879
Сын: Прокопий Дометиев
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Георгий мл
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
29.11.1885
Дочь: Варвара Дометиева
Мать ребёнка: Васса Сергеева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Параскева Дометиева
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
17.12.1888
Сын: Григорий Дометиев
Мать ребёнка: Васса Сергеева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Андрей Дометиев
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Смерть
Неизвестно