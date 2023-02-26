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Георгий (Дмитриев)

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Место рождения

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дометий Антонов

Мать: Васса Сергеева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1881

Жена: Мавра Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Акилина Георгиева

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
1885

Сын: Семён Георгиев

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
17.01.1887

Сын: Афанасий Георгиев

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Егоров Василий Егорович

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Константин Георгиев

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Егоров Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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