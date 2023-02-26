Георгий (Дмитриев)
Место рожденияд.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Дометий Антонов
Мать: Васса Сергеева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1881
Жена: Мавра Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Акилина Георгиева
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1885
Сын: Семён Георгиев
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
17.01.1887
Сын: Афанасий Георгиев
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Тимофей Егоров
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1892
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Константин Георгиев
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно