Егоров Василий Егорович
Место рожденияд.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.02.1892
Дата смерти04.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1892
Отец: Георгий (Дмитриев)
Мать: Мавра Григорьева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.01.1895
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
гренадер 13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Феодоровича полк