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Егоров Василий Егорович

Место рождения

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.02.1892

Дата смерти

04.01.1895

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1892

Отец: Георгий (Дмитриев)

Мать: Мавра Григорьева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.01.1895
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
гренадер 13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Феодоровича полк