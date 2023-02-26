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Мавра Григорьева

Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1861

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Дария Павлова

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.05.1881

Муж: Георгий (Дмитриев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Акилина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Семён Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)

Рождение ребёнка
17.01.1887

Сын: Афанасий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)

Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)

Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Егоров Василий Егорович

Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)

Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Константин Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Егоров Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)

Смерть
Неизвестно

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