Мавра Григорьева
Место рождения
Дата рождения28.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1861
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Дария Павлова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.05.1881
Муж: Георгий (Дмитриев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Акилина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)
Рождение ребёнка
1885
Сын: Семён Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)
Рождение ребёнка
17.01.1887
Сын: Афанасий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Тимофей Егоров
Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)
Рождение ребёнка
19.02.1892
Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Константин Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)
Рождение ребёнка
До 1898
Отец ребёнка: Георгий (Дмитриев)
Смерть
Неизвестно