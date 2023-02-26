Васса Сергеева
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Георгий (Дмитриев)
Отец ребёнка: Дометий Антонов
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марфа Дометиева
Отец ребёнка: Дометий Антонов
Бракосочетание
13.10.1874
Муж: Даниил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Дометиева
Отец ребёнка: Дометий Антонов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Дометиева
Отец ребёнка: Дометий Антонов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Прокопий Дометиев
Отец ребёнка: Дометий Антонов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Георгий мл
Отец ребёнка: Дометий Антонов
Рождение ребёнка
29.11.1885
Дочь: Варвара Дометиева
Отец ребёнка: Дометий Антонов
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Параскева Дометиева
Отец ребёнка: Дометий Антонов
Рождение ребёнка
17.12.1888
Сын: Григорий Дометиев
Отец ребёнка: Дометий Антонов
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Андрей Дометиев
Отец ребёнка: Дометий Антонов
Смерть
Неизвестно