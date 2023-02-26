Васса Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Сергеева

Васса Сергеева

Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1863

Сын: Георгий (Дмитриев)

Отец ребёнка: Дометий Антонов

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марфа Дометиева

Отец ребёнка: Дометий Антонов

Бракосочетание
13.10.1874

Муж: Даниил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Дометиева

Отец ребёнка: Дометий Антонов

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Дометиева

Отец ребёнка: Дометий Антонов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Прокопий Дометиев

Отец ребёнка: Дометий Антонов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Георгий мл

Отец ребёнка: Дометий Антонов

Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: Варвара Дометиева

Отец ребёнка: Дометий Антонов

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Параскева Дометиева

Отец ребёнка: Дометий Антонов

Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Григорий Дометиев

Отец ребёнка: Дометий Антонов

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Андрей Дометиев

Отец ребёнка: Дометий Антонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close