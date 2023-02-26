(Калиненкова) Дария Гаврилова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.03.1843
Дата смерти29.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1843
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1859
Муж: Дометий Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
29.09.1884
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.