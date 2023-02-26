(Калиненкова) Дария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Калиненкова) Дария Гаврилова

(Калиненкова) Дария Гаврилова

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.03.1843

Дата смерти

29.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1843

Отец: Калиненков Гавриил Васильев

Мать: Калиненкова Федора Алексеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1859

Муж: Дометий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
29.09.1884
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close