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Калиненков Гавриил Васильев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.07.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1820

Отец: Калиненков Василий Никонов

Мать: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.10.1838

Жена: Калиненкова Федора Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1843

Дочь: Дария Гаврилова

Мать ребёнка: Калиненкова Федора Алексеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847

Сын: Калиненков Илларион Гаврилов

Мать ребёнка: Калиненкова Федора Алексеева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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