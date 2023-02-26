Калиненков Гавриил Васильев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.07.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1820
Отец: Калиненков Василий Никонов
Мать: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.10.1838
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1843
Дочь: Дария Гаврилова
Мать ребёнка: Калиненкова Федора Алексеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847
Сын: Калиненков Илларион Гаврилов
Мать ребёнка: Калиненкова Федора Алексеева
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно