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Калиненков Василий Никонов

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1783

Дата смерти

04.02.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1798

Жена: Фёкла (Георгиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1800

Сын: Калиненков Андрей Васильев

Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1803

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1806

Сын: Калиненков Архип Васильев

Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1807

Сын: Калиненков Аким Васильев

Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Калиненков Ефим Васильев

Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1820

Сын: Калиненков Гавриил Васильев

Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Калиненкова Александра

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калиненкова Александра

Смерть
04.02.1836
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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