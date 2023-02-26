Калиненков Василий Никонов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1783
Дата смерти04.02.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1798
Жена: Фёкла (Георгиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1800
Сын: Калиненков Андрей Васильев
Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1803
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1806
Сын: Калиненков Архип Васильев
Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1807
Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1820
Сын: Калиненков Гавриил Васильев
Мать ребёнка: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Калиненкова Александра
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калиненкова Александра
Смерть
04.02.1836
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.